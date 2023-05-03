Володин призвал применить оружие, способное остановить Украину

Фото: Russian State Duma/via Global Look Press

Вячеслав Володин

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что после атаки беспилотников на Кремль необходимо применить оружие, которое способно остановить Украину. Он уточнил, что западные страны, оказывающие военную поддержку Киеву, становятся соучастниками террористической деятельности.

Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим, — написал Володин.

Спикер Госдумы также сравнил правительство президента Украины Владимира Зеленского с «Исламским государством» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Кроме того, Володин уверен, что атака беспилотников на Кремль была покушением на президента России Владимира Путина и нападением на Россию. По его словам, это является свидетельством того, что Киев угрожает не только Москве, но и Европе и всему миру.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.