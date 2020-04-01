Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал депутатам повести свои короткие отпуска в самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом.
У нас с вами должны были быть плановые короткие отпуска с 16 апреля, отпуска необходимо провести в режиме самоизоляции, — сказал он.
Спикер также отметил, что современные технологии позволят депутатам работать над законами из дома.
Как ранее писал NEWS.ru, работодатель не имеет права отправлять сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы и без его согласия. В Министерстве труда и соцзащиты подчеркнули, что отпуск за свой счёт можно взять только по личной инициативе.
Добавьте наши новости в избранные источники