https://static.news.ru/photo/482cc896-73fe-11ea-a424-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал депутатам повести свои короткие отпуска в самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом.

У нас с вами должны были быть плановые короткие отпуска с 16 апреля, отпуска необходимо провести в режиме самоизоляции, — сказал он.

Спикер также отметил, что современные технологии позволят депутатам работать над законами из дома.

Как ранее писал NEWS.ru, работодатель не имеет права отправлять сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы и без его согласия. В Министерстве труда и соцзащиты подчеркнули, что отпуск за свой счёт можно взять только по личной инициативе.