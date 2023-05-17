«Это кошмар»: Волочкова защитила избившего жену бывшего ухажера Волочкова заявила, что ее экс-бойфренд Сергей Кузнецов ранее не проявлял агрессии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова сообщила NEWS.ru, что ее бывший возлюбленный Сергей Кузнецов ранее никогда не проявлял агрессии и вряд ли мог поднять руку на женщину. Так она прокомментировала появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что экс-бойфренд избил до полусмерти свою новую жену. Волочкова подчеркнула, что в ее отношениях с Кузнецовым все было позитивно.

О том, что он избил свою семью, вот узнала от вас, поэтому я сейчас в полнейшем изумлении нахожусь, это кошмар. Я никогда не видела, чтобы Сережа проявлял какую-то агрессию, тем более что поднял бы руку. У нас все было очень позитивно, весело, и я не знаю, что могло случиться, — сказала танцовщица.

17 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что Кузнецов нанес несколько мощных ударов своей жене Анастасии в московской квартире после того, как заподозрил ее в измене. По данным канала, 27-летнюю девушку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, внутренним кровотечением в голове и множественными ушибами. Кузнецов после избиения скрылся, однако позднее его задержали.

Полицейским Кузнецов сообщил, что во время вспыхнувшей ссоры девушка сама призналась в измене.

Ранее в Республике Алтай мужчина из ревности убил многодетную мать. В этот день подозреваемый заметил бывшую жену с другим мужчиной, после чего стал ее преследовать. Когда женщина, находясь за рулем автомобиля, съехала с дороги, подозреваемый подбежал к автомобилю, выбил стекло, после чего схватил складной нож и принялся наносить удары.