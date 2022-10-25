В Республике Алтай мужчина из ревности убил многодетную мать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ (СКР) по Республике Алтай возбудил уголовное дело из-за убийства матери четверых детей. Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в салоне автомобиля, говорится в Telegram-канале ведомства. Правоохранительные органы подозревают в убийстве 39-летнего мужчину, сейчас он задержан. По версии следователей, расправа над женщиной произошла на фоне ревности. Подозреваемому грозит уголовное наказание по статье 105 УК РФ.

Следствие полагает, что убийство произошло 24 октября 2022 года. В этот день подозреваемый заметил бывшую жену с другим мужчиной, после чего стал ее преследовать. Когда женщина, находясь за рулем автомобиля, съехала с дороги, чтобы остановиться, подозреваемый подбежал к автомобилю, выбил стекло, после чего схватил складной нож и принялся наносить удары. Ранения оказались несовместимы с жизнью, женщина умерла на месте.

В СКР отметили, что мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о содеянном.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Оренбургской области пограничник на почве ревности расстрелял свою жену из автомата, после чего попытался покончить с собой. По данным канала, инцидент произошел в селе Изобильное, которое находится в районе российско-казахстанской границы.