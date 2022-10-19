Baza: в Оренбургской области пограничник убил жену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Оренбургской области пограничник Артур Хисамутдинов расстрелял жену Александру Чеснокову из автомата, после чего попытался покончить с собой. По данным канала, инцидент произошел в селе Изобильное, которое находится в районе российско-казахстанской границы. В источнике уточнили, что убийство произошло на почве ревности.

Baza передает, что убийство 32-летней девушки произошло на глазах у сослуживцев. После того, как Хисамутдинов совершил преступление, он попытался совершить суицид. Военно-следственная прокуратура начала проверку инцидента.

У погибшей осталось трое детей.

Ранее стало известно, что свадьба в петербургском ресторане «Европа» завершилась убийством. Гость из Москвы несколько раз выстрелил в местного мужчину из травматической «Грозы», в результате чего тот скончался. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

До этого стало известно, что на одной из детских площадок Екатеринбурга пьяный мужчина открыл стрельбу. По словам очевидцев, злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета во время того, как родители и ребята гуляли во дворе дома. Пока на место ЧП ехали экстренные службы, стрелка попытались успокоить его знакомые, однако он пригрозил достать автомат. Во время стрельбы пострадал один человек — им оказался 38-летний прохожий. Ему прострелили ухо.