https://static.news.ru/photo/7532e6ba-2bae-11ea-b138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума сняла ограничение для военнослужащих и членов их семей в однократном получении жилья без учёта реальной потребности. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП).

Там отметили, что решение было принято по инициативе ряда заинтересованных ведомств «в целях урегулирования правовой неопределённости».

Прежняя норма вызывала судебные тяжбы военнослужащих и тех, кто был уволен с военной службы, а также членов их семей. Им отказывали в обеспечении жильём, если ранее эти люди уже его получали, но с тех пор семейная ситуация изменилась. Например, при разводе и новом бракосочетании супруга военного больше не могла претендовать на квадратные метры, передаёт ТАСС.

Теперь если на момент признания военнослужащих и членов их семей нуждающимися в предоставлении жилья прошло более пяти лет с предыдущего раза либо если право на имущество было уменьшено или отчуждено, предыдущие обстоятельства учитываться не будут, пояснили в ГВП.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января 2020 года вступают в силу законодательные изменения, направленные на защиту покупателей недвижимости, пострадавших от действий мошенников. Поправки уточняют понятие «добросовестный приобретатель недвижимого имущества» и совершенствуют механизм компенсации убытков, возникших в результате сделки, признанной незаконной.