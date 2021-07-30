Москвичку приговорили к трём годам колонии за вербовку террористов
Александр Чеков
Александр Чеков
20:42, 30 июля 2021
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Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор 23-летней москвичке Анне Молчановой, которая вербовала террористов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что девушка, сменившая имя на Анису Арабиеву, признана виновной по статье 205.1 («Вербовка лица к участию в террористической деятельности») УК РФ. Она готовила террористов, которых должны были отправить для участия в боевых действиях на территории Сирии.
Назначить ей наказание в виде трёх лет колонии общего режима, — цитирует издание приговор.
Суд также постановил зачесть в срок наказания время, проведённое в СИЗО, и уничтожить изъятые у подсудимой книги об исламе.
Ранее сообщалось, что строившие торговый центр на окраине Самары мигранты оказались втянуты в историю с финансированием международной террористической группировки. Земляк рассказывал им о террористах, а они покрывали своего соотечественника, скрывая его взгляды.