Военный эксперт рассказал, почему ВСУ активизировались по всей линии фронта Военэксперт Матвийчук объяснил активизацию ВСУ на фронте приближением саммита НАТО

Фото: МО Украины

Активность украинский войск по всей линии фронта показная и рассчитана на западных партнеров Киева, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, контрнаступление ВСУ остается безуспешным.

На данный момент планы ВСУ по форсированию Днепра и закреплению на плацдарме у Антоновского моста результата не дали. Тем не менее дежурные бои продолжаются по всей протяженности фронта, поскольку ВСУ крайне необходимо демонстрировать активность, перед предстоящем саммитом НАТО. Реальных успехов за все время проведения так называемого контрнаступления Украина так и не достигла, — сказал эксперт.

Ранее Матвийчук назвал пропагандой заявления Киева о втором этапе контрнаступления ВСУ. По его мнению, у украинской армии нет для этого ни сил, ни средств. В связи с этим она лишь будет имитировать атаки, чтобы президент Владимир Зеленский мог предоставить Западу «какой-то результат».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что низкие темпы контрнаступления ВСУ связаны с преимуществом России в воздухе. По его словам, ситуацию могли бы исправить поставки Западом истребителей F-16 и дальнобойного оружия.