Военный эксперт рассказал о защите Севастопольской бухты после атаки Киева Военэксперт Сивков: Севастопольскую бухту усилили шестью эшелонами обороны после атаки

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Фрегат Черноморского флота «Сметливый» в Севастопольской бухте

Доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков объяснил в разговоре с NEWS.ru, что усиление защиты Севастопольской бухты шестью эшелонами обороны относится к комплексу защиты базы флота. По его словам, усилены не только бетонные заграждения, понтонные баржи и катера, но и средства ПВО.

Естественно, все это эффективно. Эти меры относятся к комплексу защиты базы флота. Усилены и меры ПВО. То, что британцы увидели сверху, — это так и есть. Эти понтонные баржи обеспечили защиту от целого ряда угроз — от надводных беспилотников и от подводных диверсантов. Защита позволяет выявлять и уничтожать такие цели, — сказал Сивков.

В ночь на 24 апреля Украина пыталась атаковать базу Черноморского флота в Стрелецкой бухте в Севастополе быстроходными безэкипажными катерами. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, Черноморский флот отражал атаку на внешнем рейде. По информации главы региона, один дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Телеграм-канал SHOT разместил видео, на котором, предположительно, запечатлен момент уничтожения вражеского дрона. После этого в Севастополе временно приостановили движение морского транспорта.