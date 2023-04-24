В Севастополе остановили морское движение после атаки надводных дронов

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

В Севастополе приостановили движение морского транспорта после атаки надводных беспилотников, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале. Власти приняли решение создать наземный компенсационный маршрут, по которому будет курсировать подвижной состав.

Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, — сказано в сообщении.

Известно, что наземный транспорт будет курсировать от конечных остановок «площадь Захарова» и «площадь Нахимова».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 03:30 утра город атаковали надводными беспилотниками. Он уточнил, что Черноморский флот отражал атаку на внешнем рейде. По информации Развожаева, один дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Никакие объекты не были повреждены.

Telegram-канал Mash, сославшись на очевидцев, сообщил, что в Севастополе были слышны как минимум два громких взрыва. Telegram-канал SHOT разместил видео, на котором, предположительно, запечатлен момент уничтожения одного из атаковавших дронов у берегов города.