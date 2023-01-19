Военный эксперт рассказал, каким будет мир после ядерной войны Военный эксперт Костикин: глобальная ядерная война отбросит человечество в Средневековье

Фото: shutterstock

Глобальная ядерная война приведет к началу ледникового периода, уничтожению флоры, фауны и последующим за этим голодом, рассказал NEWS.ru эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. По мнению специалиста, в результате ядерного конфликта погибнет большая часть населения Земли. Как указал Костикин, «счет пойдет на миллиарды».

Если начнется глобальная ядерная война, если США и Россия войдут в противостояние, нанесут ядерные удары, то, по математическим моделям, это приведет к ядерной зиме, падению температуры лет на десять, будет глобальный ледниковый период. Вымрут растения, начнется голод и все сопутствующие вещи, солнце окажется закрытым — злаки и прочие культуры исчезнут, — отметил Костикин.

По словам эксперта, в ядерная война отбросит человечество на несколько сотен лет назад, в Средневековье.

Удары отбросят цивилизацию на сотни лет назад, в Средневековье. Но мир в нынешнем виде прекратит существование: с массовым электричеством, доступной медициной. Непонятно, как это все восстановится. Скорее всего, откат будет необратимым, — добавил Костикин.

Эксперт считает, что локальным ядерный конфликт быть не может.

По всем не будут бить, у всех разные военные доктрины. Но если начнется локальный конфликт, ядерная бомбардировка типа Хиросимы и Нагасаки, то он перерастет в глобальный, так как, например, США вступятся за своих, кто под их ядерным зонтиком. В меньшей степени повлияет разрушение вредных производств и атомных станций — произойдет заражение местности, но атомных взрывов не будет, — заключил Костикин.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне обсуждения НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, добавил он.