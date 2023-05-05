Военный эксперт призвал обеспечить ЧВК «Вагнер» боеприпасами Военный эксперт Перенджиев призвал срочно решить вопрос дефицита боеприпасов у ЧВК «Вагнер»

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Боец ЧВК «Вагнер»

Вопрос с дефицитом боеприпасов у ЧВК «Вагнер» должен решаться на самом высоком уровне, подчеркнул в разговоре с «Народными Новостями» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Таким образом он прокомментировал заявление российского предпринимателя Евгения Пригожина о том, что подразделения «музыкантов» будут вынуждены перестать вести бои в Артемовске 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Перенджиев подчеркнул, что в Минобороны должны осознавать важность удержания Артемовска, так как именно бойцы ЧВК «Вагнер» положили головы за этот город, поэтому какие-либо уговоры в этой ситуации неуместны.

Воевать нечем, поэтому надо принимать меры, притом на самом высоком уровне. Здесь не должно быть, что кто-то кого-то уговаривает. <...> У нас есть координационный совет при правительстве Российской Федерации по обеспечению Вооруженных сил РФ, воинских формирований и органов. Должна быть реакция соответствующая оттуда, — отметил эксперт.

Евгений Пригожин в своем заявлении указал, что дефицит снарядов у его «оркестра» достигает 90%, а потери растут в геометрической прогрессии. При этом до полного освобождения Артемовска бойцами «Вагнера» осталось всего 2,5 из 45 квадратных километров. Бизнесмен предупредил, что если ситуация с боеприпасами не изменится, ЧВК будет вынуждена передать позиции подразделениям Минобороны.