ЧВК «Вагнер» уйдет из Артемовска: в чем причина, кто будет штурмовать город Бизнесмен Евгений Пригожин, чье имя связывают с ЧВК «Вагнер», заявил о планах «музыкантов» покинуть Артемовск 10 мая

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Предприниматель Евгений Пригожин, чье имя связывают с ЧВК «Вагнер», заявил о планах «музыкантов» покинуть Артемовск (Бахмут) 10 мая. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». По словам Пригожина, позиции в населенном пункте передадут подразделениями Вооруженных сил России. Почему ЧВК приняла решение уйти от Артемовска, как отреагировали в Кремле — в материале NEWS.ru.

Почему ЧВК «Вагнер» собирается уйти из Артемовска

Пригожин рассказал, что «оркестранты» (так в Сети называют бойцов «Вагнера») оставят Артемовск на фоне дефицита снарядов. По данным бизнесмена, нехватка боеприпасов доходит до 90%.

В пресс-релизе «Конкорда» также говорится, что наступательные ресурсы ЧВК «Вагнер» иссякли в апреле 2023-го, но командиры продолжают штурмовые действия, несмотря на то что «силы противника превосходят в пять раз». В документе подчеркивается, что потери ЧВК растут в геометрической прогрессии с каждым днем, но, несмотря на это, решено удерживать рубежи в Артемовске до 10 мая.

Фото: t.me/concordgroup_official

Кто сменит ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Пригожин также обратился к Минобороны РФ с просьбой подписать боевое распоряжение о передаче позиций в Артемовске подразделениям ВС РФ. В то же время в релизе «Конкорда» отмечается, что вагнеровцы отойдут в тыл, чтобы «зализать раны». По словам Пригожина, ЧВК «встанет на защиту Родины, как только от добровольцев это потребуется».

Как отреагировал Кремль на планы «Вагнера» покинуть Артемовск

В Кремле видели заявление бизнесмена Евгения Пригожина про планируемый выход ЧВК «Вагнер» из Артемовска, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля не стал комментировать заявление, объяснив это тем, что вопрос касается проведения спецоперации, передает РИА Новости.

«Да, разумеется, мы видели его (заявление Пригожина. — NEWS.ru) в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции», — сказал Песков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Кто попросил помочь ЧВК «Вагнер» с боеприпасами

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой предоставить боеприпасы ЧВК «Вагнер». Заявление Зюганова опубликовано на его официальной странице во «ВКонтакте».

«Они противостоят врагу, за которым стоит вся мощь США и их натовских сателлитов, зачастую ценой своих жизней. Наши героические воины должны быть обеспечены всем необходимым как на фронте, так и полной поддержкой тыла. Это вопрос национальной безопасности», — добавил Зюганов.

Зюганова поддержала депутат Госдумы Нина Останина.

Что будет с Артемовском в случае ухода ЧВК «Вагнер»

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что в составе ВС РФ достаточно подготовленных и мотивированных бойцов для успешных действий в Артемовске на позициях ЧВК «Вагнер». Парламентарий не исключил, что «оркестранты» не уйдут из города, а займутся передислокацией, ротацией или «обманным маневром».

«У нас, конечно, и в составе Министерства обороны достаточно обученных и весьма мотивированных воинов, под тем же Артемовском успешно действуют российские десантники. <...> Я убежден, что и ЧВК „Вагнер“ своих позиций не покинет. Возможны разные варианты — передислокация, ротация, обманный маневр», — добавил депутат.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Как давно ЧВК «Вагнер» действует в зоне СВО

По словам Пригожина, к ЧВК «Вагнер» обратились с просьбой принять участие в СВО 16 марта 2022, а 19 марта отряды «музыкантов» вступили в первый бой, приехав с разных направлений, в том числе из Африки.

«16 марта 2022 года нам было предложено незамедлительно встать на защиту нашей Родины. 19 марта все подразделения приехали с различных направлений, из Африки и вступили в первый бой», — говорится в обращении Пригожина.

Какие скандалы связаны с ЧВК «Вагнер»

С начала СВО на Украине в Сети дважды появлялись видео, на кадрах которых якобы казнили бойцов ЧВК «Вагнер» с помощью кувалды — в феврале 2023-го и в ноябре 2022-го. В обоих случаях ролики публиковал Telegram-канал Grey Zone.

В первом случае, как утверждали авторы канала, погиб заключенный, вступивший в ЧВК, но добровольно сдавшийся в плен ВСУ спустя четыре дня нахождения на службе. На кадрах мужчина говорит, что родился в Крыму, получил 19 лет колонии за убийство и разбой. В ролике видно, что голова бойца привязана скотчем к камню, а потом мужчина в камуфляже замахивается кувалдой. Далее видео размыто.

Фото: t.me/concordgroup_official Дмитрий Якущенко

Во втором случае на видео якобы зафиксирована смерть от удара кувалдой человека по имени Дмитрий Якущенко, также сложившего оружие перед ВСУ. Однако позже пресс-служба «Конкорда» заявила, что мужчина жив. На кадрах нового ролика тот рассказал, что его простили, поскольку, будучи в украинском плену, он сумел собрать ценную информацию, которая спасала жизни российским военным.