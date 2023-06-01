Военный эксперт оценил вероятность атак БПЛА на пляжи России Военный эксперт Ераносян допустил вероятность атак БПЛА на пляжи России

Фото: МО Украины

Исключать вероятность атак беспилотниками на пляжи России нельзя, предупредил эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян. В интервью «360» эксперт отметил, что боевики могут приобретать дроны гражданского назначения, перепрашивать их и использовать для атак на мирные объекты.

Они могут покупать дроны гражданского назначения и наделять их боеприпасами. Диверсанты завербованные могут в Севастополе в каком-нибудь ангаре собрать что-то из гражданского дрона, например, мусоросборщик наделить боеприпасом и, грубо говоря, пустить его на пляж, — подчеркнул Ераносян.

Профессор Павел Разин поспешил успокоить россиян и рассказал, что сейчас предпринимается все, чтобы предупредить подобные происшествия. По его словам, конфликт выходит на новый уровень из-за того, что боевые действия становятся технологичными.

Насыщение электроникой, искусственным интеллектом, боеприпасами, оружием сейчас приобрело просто квазихарактер, — отметил Разин.

Советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков ранее заявил, что атака беспилотников на Москву и Подмосковье была эмоциональным решением Киева. Он отметил, что ВСУ могли готовить атаку из 50-60 БПЛА, которая должна была бы стать частью контрнаступления, но из-за удара России по зданию ГУР Минобороны Украины планы изменились.