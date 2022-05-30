Названы причины ударов ВС России по советским заводам на Украине Военный эксперт Баранец: ВС РФ разбили советские заводы на Украине из-за производства ракет

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Военный эксперт Виктор Баранец в разговоре с NEWS.ru рассказал о причинах ударов Вооружённых сил России по ряду «легендарных» предприятий на Украине, основанных еще в советское время. Он рассказал, что производилось на территории предприятий и предположил, что будет с некоторыми из них дальше.

Эксперт начал с предприятия «Энергомашспецсталь» в Краматорске. В 2010 году, как заявил Баранец, этот завод выкупило одно из российских ведомств и на начало боевых действий он был полностью российским. После 24 февраля украинцы немедленно разместили там укрепрайон, полагая, что этот завод не станет целью армии России, однако они ошиблись.

Ремонтировали там системы «Точка-У» и размещали склады с боеприпасами. В результате нашим вооруженным силам пришлось ударить и по нему в том числе, — отметил Баранец.

Говоря про завод «Океан», эксперт подчеркнул, что он являлся могучей фабрикой кораблей в Советском Союзе, однако после его распада в 1991 году, предприятие еле-еле сводило концы с концами. По словам эксперта, ничего серьёзного там не создавали, но производили и чинили мелкие катера. ВСУ считали, что Россия заберет себе это предприятие, и устроили там схрон оружия, полагая, что удара по этому комплексу не последует, однако он последовал.

Украинцы пытались его (завод. — NEWS.ru) сохранить, чинили мелкие зарубежные суда, производили катера и прочую мелкую ерунду, но предприятие сохранили, и мы, в свою очередь, планировали его у них забрать, и именно поэтому-то они и размещают на нем склады с вооружением, рассчитывая, что мы туда бить не будем. Ошиблись, — заявил военный аналитик.

Вспоминая, что случилось с «Мотор Сич», Баранец заявил, что другого выбора у ВС РФ не оставалось. Внутри него было налажено ракетное производство, также планировалось создавать двигатели для БПЛА «Байрактар», для этого, по его словам, был всё готово. По мнению собеседника, этот завод был бы очень полезен для России, и даже если он перейдет под ее контроль, то велики шансы диверсий внутри его стен.

Что касается завода «Мотор Сич», то тут я конечно был сильно удивлен. Украина наладила на нем ракетное производство, и у нас просто не было другого выбора, кроме как нанести по нему удар. Хотя предприятие конечно уникальное. Между прочим, там собирались производить движки и для БПЛА «Байрактар», все было для этого готово, — подытожил он.

30 мая Минобороны РФ сообщило, что артиллерия уничтожила более 15 украинских танков и БМП, располагавшихся на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве. «Мотор Сич», расположенный в Запорожье, был атакован 25 мая, а «Энергомашспецсталь» — 6 мая, об этом официально заявляло Минобороны.