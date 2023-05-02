Военный эксперт назвал заявления о контрнаступлении новым оружием ВСУ Военный эксперт Литовкин: заявления о контрнаступлении ВСУ используют как новое оружие

Фото: Markiian Lyseikoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что украинские власти используют заявления о готовящемся контрнаступлении в качестве психологического воздействия на российскую армию. Такое новое оружие не помогает ВСУ, поскольку российские военнослужащие продолжают заниматься своими задачами, подчеркнул полковник в отставке в беседе с URA.RU.

Армия России не читает подобные заявления. Армия России занимается делом, воюет. А эти заявления рассчитаны на публику слушающую, читающую, — пояснил эксперт.

Он отметил, что Киев добивается того, чтобы убедить людей, что контрнаступление начнется не сегодня завтра, что «оно будет страшным, мощным». По мнению Литовкина, такими заявлениями Киев старается скрыть неготовность ВСУ к проведению подобной операции.

Они не готовы к наступлению. У них не хватает боевой техники для этого, солдат, снарядов. Но и главное, что у них не хватает решающих видов вооружения. Например, авиации, — подчеркнул военный эксперт.

Литовкин добавил, что в данной ситуации украинские войска не будут прикрыты воздуха ни штурмовиками, ни бомбардировщиками, ни ударными вертолетами. В таких условиях идти в атаку, значит подставляться под разгром, считает обозреватель.

Ранее сообщалось, что США передали Украине почти все вооружение, запрошенное для проведения контрнаступательной операции. При этом поставки продолжатся, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что новый пакет помощи будет предоставлен в ближайшее время.