Военный блогер рассказал, кому нужны ЧВК

Частные военные компании (ЧВК) нужны тем, для кого воевать — призвание. Такие люди не найдут себя в мирной жизни, считает военный блогер Владлен Татарский. Об этом он рассказал изданию Pravda.Ru.

А если у человека природа воина? Ему нравится убивать врага. А ему говорят: «Ты можешь пойти слесарем в трамвайный парк». Тогда он начинает пить. Потому что нет такой жизни, какую он хотел бы. Должна каждая категория людей в России (я имею в виду, по призванию) найти себя. В ЧВК люди живут такой жизнью, где и они убивают и их убивают. Такого человека нужно в первую очередь воспитывать. Чтобы молодой человек, который хочет приключений, не натворил глупостей, о которых потом пожалеет в 40 лет, — сказал Татарский.

Он рассказал, что военные бывших союзных республик уже воевали за деньги после распада СССР, причём даже друг против друга. Российские лётчики воевали за Эритрею, а белорусские за Эфиопию, белорусы же участвовали в военных действиях в Ливии.

То есть эта тема не поднималась, но она была. Наши использовали нерегулярные и регулярные формирования. В интересах России действовали в Абхазии. Перед Первой чеченской войной использовались оппозиционные группы, им давали ребят-танкистов. На постсоветском пространстве Армения и Азербайджан использовали все группы наёмников. В Сербию все ехали просто по идейным или приключенческим соображениям, — рассказал блогер.

Ранее сообщалось, что легализовать ЧВК в России мешают противоречия между ФСБ и Минобороны. При этом отечественные дипломаты и политики говорят о наёмниках на официальном уровне, в то время как на территории РФ их работа уголовно наказуема.