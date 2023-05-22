Военный аналитик назвал последствия потери Артемовска для Киева Военный аналитик Михайлов: после потери Артемовска Запад склонится к переговорам с Москвой

Фото: Sean Kilpatrick/STRSKP/Global Look Press

Потеря Артемовска (Бахмута) заставит западные страны задуматься над тем, чтобы начать переговоры между Россией и Украиной для заморозки конфликта, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, которые приводит URA.RU, подтолкнет к этому и осознание бесперспективности контрнаступления Киева.

Если после Бахмута будет понятно, что контрнаступление тоже как-то не имеет больших перспектив и очень трудно удерживать населенные пункты при полномасштабном наступлении нашей группировки, возможно, Запад сам предложит какие-то переговорные позиции. Попытается заморозить конфликт, либо предложит временное перемирие или переход к каким-то дипломатическим процедурам, — считает военный аналитик.

Он указал на то, что Запад и сейчас старается ввести переговорный процесс в повестку. Михайлов отметил, что к этому «США уже принуждали Китай», даже страны третьего мира выдвигают свои инициативы. Мир ожидает разрешения украинского конфликта, причем в ближайшее время, поскольку очевидно, что «Запад устал от Украины», заключил аналитик.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что взятие Артемовска под контроль российской армией говорит о политическом и военном преимуществе над Западом и Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, войска РФ получают возможность оперативных маневров и вскоре могут полностью освободить территорию ДНР.