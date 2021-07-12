Военнослужащих-контрактников обязали сдавать тесты на наркотики

Требование обязательной сдачи анализов на наркотики, а также прохождение диспансеризации включили в устав внутренней службы Вооружённых сил России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования безопасности военной службы, заботиться о сохранении своего здоровья, в том числе проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию, а также химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту), — сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Более того, согласно поправкам в устав, им также постоянно нужно заниматься закаливанием и физической подготовкой, воздерживаться от вредных привычек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в правительстве не обсуждают отмену военной службы по призыву. Он подчеркнул, что это «конституционная обязанность» россиян. Между тем большинство европейских соседей РФ с обязательной военной службой давно попрощались, сделав ставку на контрактников.