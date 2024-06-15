Военкор оценил реакцию Шольца на предложение Путина по Украине Коц: Шольц не воспринял всерьез предложение Путина по Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц не воспринял всерьез предложение президента России Владимира Путина по урегулированию на Украине, с сожалением сообщил военкор Александр Коц. Журналист добавил, что как бы потом «Шольцу со товарищи плакать не пришлось».

Канцлер Германии не воспринял слова Путина всерьез. Шольц посчитал, что предложение Путина по Украине «не имелось в виду серьезно». О да, Владимир Владимирович же известный шутник. Как бы потом Шольцу со товарищи плакать не пришлось, — написал Коц.

Ранее Путин заявил, что перед началом переговоров с Украиной Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, также Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО.

До этого политолог Сергей Марков сообщил, что Запад воспримет мирные предложения президента России как «сознательно наглый нереалистичный ультиматум, то есть как троллинг со стороны Владимира Путина». В результате, по мнению эксперта, Запад вообще не удостоит предложение Путина никаким официальным ответом.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что НАТО и власти Украины, отвергнув мирный характер предложений президента России по условиям окончания конфликта, по сути, расписались в том, что мир им не нужен.