Военком объяснил, почему в армии нельзя пользоваться смартфонами

В армии нельзя использовать смартфоны с камерой и доступом в интернет, так как это способствует распространению дезинформации, заявил военный комиссар Евгений Кудрявцев. Он также добавил, что современные смартфоны позволяют отслеживать геолокацию, а военные перемещения носят конфиденциальный характер, пишет Сиб.фм.

Это сделано по простой причине. Несколько лет назад мы сталкивались со случаями, когда военнослужащие сделали фото на фоне техники, а потом эти фото появились в жёлтой прессе с заголовками о том, что Россия на кого-то там напала. К тому же не секрет, что современные смартфоны позволяют отслеживать геопозицию, а военные манёвры носят закрытый характер, — пояснил Кудрявцев.

При этом он добавил, что военнослужащим разрешено иметь обычные телефоны без камеры и доступа в интернет. Благодаря этому солдаты могут связываться с родными и близкими.

Ранее Кудрявцев заявил, что отслужившие в армии россияне умеют стрелять из автомата Калашникова. Он подчеркнул, что научился стирать вещи только в армии, поскольку дома это делала его мама.