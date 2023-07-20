Военэксперт рассказал, что Минобороны готовит в качестве удара возмездия Полковник Тимошенко предположил, что следующие удары ВС РФ нанесут по зерновым складам

Фото: МО РФ

Полковник и военный эксперт Михаил Тимошенко заявил NEWS.ru, что следующие удары ВС РФ по территории Украины будут по тем же местам, которые стали целью ранее. В том числе он допустил удары по зерновым складам.

Полагаю, что это будут удары не по определенным объектам, а, например, по зерновым складам в тех же районах, которые пострадали до этого. Это будет большой потерей, конечно, это могут сочти не гуманным, но так складываются обстоятельства. Украинцам их зерно не нужно, нам и подавно. И хотелось бы, чтобы эти удары были более мощные, чем прошлые атаки на Одессу, например, — рассказал Тимошенко.

Ранее Министерство обороны России обнародовало видео ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных морских дронов ВСУ, расположенным в Одессе и Одесской области. На кадрах виден пуск ракет с корабля ВМФ РФ. Представители пресс-службы военного ведомства отметили, что удары наносились с применением высокоточного оружия.

Помимо цехов в Одессе, ракетами были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в Николаеве. Вооруженные силы России нанесли удары возмездия по объектам в Одессе в качестве ответа на теракт на Крымском мосту, совершенный в ночь на 17 июля.