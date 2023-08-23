Военэксперт раскрыл главный фактор высокой живучести снайперов в зоне СВО Военэксперт Суконкин: российских снайперов спасает возросшая дальность стрельбы

Фото: МО РФ

Работа снайперов в зоне специальной военной операции

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что возросшая средняя дальность стрельбы стала главным фактором высокой живучести российских снайперов в зоне СВО. Он не исключил, что подобные подразделения работают с расстояния до 1850 метров вместо прежних 600-800 м.

Сейчас роль снайпера пересмотрена именно после появления оружия, бьющего минимум на 1500 метров. Именно таких называют снайперами. А предельные выстрелы на 1850 метров. И это главный фактор, повысивший выживаемость наших снайперов — увеличение дальности стрельбы раза в два, так как противная сторона в большинстве случаев просто не наблюдает за местность почти в двух километрах от себя, — добавил Суконкин.

Собеседник отметил, что российские снайперские группы, скорее всего, применяют в зоне СВО винтовки калибров 10,3×77 мм, 12,7-мм, 9,53-мм, 8,6×70-мм и 7,62×51 мм NATO.

Противник, находясь на третьей линии обороны, может и не подозревать, что по нему откроют огонь, Из открытых источников можно сделать вывод, что, вероятно, наши подразделения используют винтовки «Севастополь», «Антиматерия», «Сталинград», 12,7-мм АСВКМ и другие модели. В основном снайперская работа идет ночью, с тепловизорами, — подытожил Суконкин.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео ликвидации снайперским выстрелом пулеметчика ВСУ. На кадрах из окопа видно, как в голову украинскому военнослужащему прилетела пуля, когда он уже готовился к ведению огня. По данным «РВ», убитый боец мог состоять в рядах спецназа.

Также канал «Военкоры Русской Весны» публиковал видео работы российских снайперов в лесах под Кременной. На кадрах показан момент, как снайперская пара ВС РФ уничтожает укрывавшеося украинского солдата двумя меткими выстрелами.