Капитан объяснил, могут ли ВМС РФ топить подозрительные суда у зоны СВО Капитан I ранга Дандыкин: ВМС имеют право топить подозрительные суда в Черном море при попытке атаки

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Малый ракетный корабль «Самум»

Военно-морские силы РФ имеют право топить подозрительные суда в Черном море, если те будут замечены в попытке проведения атаки на российские объекты, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, корабли, которые будут замечены в попытке атаки, будут считаться боевыми суднами. В таком случае можно открывать огонь на поражение, утверждает он.

Если с борта гражданского судна ведутся подобные действия, то оно, несомненно, подлежит уничтожению, — пояснил Дандыкин.

При этом он отметил, что если какое-то гражданское судно просто подозрительно ведет себя на море вблизи зоны военной операции, то корабли Черноморского флота имеют право его задержать и досмотреть.

Мы можем досматривать подозрительные суда и в превентивном порядке. А если судно откажется подчиняться, то в его сторону можно открыть предупредительный огонь, — рассказал эксперт.

Ранее хакерская группа RaHDit обнародовала карту с маршрутами гражданских судов, которые могли быть использованы для запуска морских беспилотников, атаковавших Крымский мост. Судя по снимкам, в операции могли быть задействованы танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

В ответ компания BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A. заявила о непричастности своего танкера Beks Loyal к атаке на Крымский мост. Как утверждает судовладелец, в момент подрыва судно находилось далеко от места происшествия.