Воду из туалета стали использовать для изготовления пива На сингапурских прилавках появилось пиво из туалетной воды

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Сингапурская компания NEWater научилась производить пиво из переработанных сточных вод. По словам изготовителей напитка, таким образом они пытаются справиться с нехваткой пресной воды и защитить окружающую среду, пишет Bloomberg.

Отмечается, что для изготовления пива NEWBrew используется вода, взятая из очистных сооружений — ее дезинфицируют при помощи ультрафиолетового света, а после пропускают через специальные мембраны для удаления загрязняющих частиц.

Главный пивовар компании Brewerkz Митч Грибов, уверяет, что потребитель не сможет определить на вкус, откуда взята вода, поскольку она имеет нейтральный вкус.

NEWater идеально подходит для пивоварения, потому что имеет нейтральный вкус. Минеральный профиль воды играет ключевую роль в химических реакциях во время пивоварения, — подчеркивает он.

Помимо Сингапура, к подобной системе переработки сточных вод прибегает и Израиль, в связи с нехваткой пресной воды. Издание отмечает, что в таких крупных городах, как Лос-Анджелес и Лондон, также изучаются планы о внедрении повторного использования воды.

Ранее профессор Амстердамского университета Эрик Клаассен рассказал о том, что некоторые особо крепкие сорта пива могут положительно воздействовать на организм и даже продлевать жизнь. Причина пользы кроется в особом методе производства, при котором напиток проходит двойную систему ферментации.