Названы сорта пива, продлевающие жизнь Голландский ученый назвал сорта пива, которые могут продлить человеческую жизнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор Амстердамского университета Эрик Клаассен рассказал о том, что некоторые особо крепкие сорта пива могут положительно воздействовать на организм и даже продлевать жизнь, передает Daily Star. Причина пользы кроется в особом методе производства.

По его словам, большинство хмельных напитков, находящихся на рынке, при изготовлении ферментируются один раз, в то время как особо крепкие сорта проходят эту процедуру дважды, в результате чего формируются полезные для здоровья пробиотические дрожжи. Они и являются разрушающими для большинства болезней, включая ожирение и деменцию. Также они способны увеличить продолжительность жизни.

В качестве конкретного примера ученый привел такие сорта пива, как Hoegaarden, Westmalle Tripel и Echt Kriekenbier. Он отмечает, что в них точно будет достаточно полезных дрожжей.

Вы получаете более крепкое пиво, которое очень и очень полезно, — заявил Клаассен.

Ранее в разговоре с NEWS.ru врач-нарколог Олег Стеценко объяснил россиянам, сколько литров пива в день они могут выпить без ощутимых последствий для здоровья и за чем стоит пристально следить во время употребления этого пенного напитка. Также эксперт рассказал, какие народы могли весь день употреблять пиво, заменяя им воду.