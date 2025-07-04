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04 июля 2025 в 15:15

Водопроводная вода убивает ваши цветы: вот как избежать гибели растений

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Водопроводная вода убивает ваши цветы! Она опасна из-за содержания хлора, тяжелых металлов и избытка солей, которые оседают в почве и повреждают корневую систему. Рассказываем, как избежать гибели комнатных растений.

Хлор, используемый для обеззараживания воды, угнетает микрофлору грунта и вызывает ожоги корней, что приводит к пожелтению листьев и замедлению роста. Высокая концентрация кальция и магния делает воду жесткой, образуя белый налет на поверхности почвы и горшков, что нарушает воздухообмен и мешает растению усваивать питательные вещества.

Кроме того, холодная водопроводная вода вызывает стресс у теплолюбивых тропических растений, провоцируя загнивание корней.

Для безопасного полива воду нужно отстаивать не менее суток в открытой емкости, чтобы испарился хлор, или использовать фильтрованную, талую либо дождевую воду комнатной температуры.

Эти простые меры помогут сохранить здоровье ваших зеленых питомцев и обеспечат их пышный рост без химических ожогов и минеральных отложений в почве!

Ранее стало известно, как избавиться от мошек в комнатных цветах.

цветы
комнатные цветы
растения
полив
Дарья Иванова
Д. Иванова
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