Водителей будут штрафовать за езду на шинах не по сезону

https://static.news.ru/photo/2ff2d480-9ae2-11eb-95d9-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российским водителям грозят штрафы за езду летом на зимней резине и наоборот. Соответствующие поправки разработаны МВД, в силу они вступят с 1 июня.

Изменения запрещают езду на зимней шипованной резине с июня по август и на летней — с декабря по февраль. Сумма взыскания за данное нарушение составит 500 рублей.

Власти в регионах смогут вносить свои коррективы в данное правило с учётом климата, сообщает телеканал НТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые неоднократно попадались на управлении автомобилем в нетрезвом виде. В нём предлагается увеличить сроки лишения свободы и принудительных работ за систематическое вождение в пьяном виде до трёх лет. В настоящее время максимальные сроки составляют до двух лет. Кроме того, правительство выступает за повышение размера штрафов до 300–500 тысяч рублей (сейчас 200–300 тысяч рублей).