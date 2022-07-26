Газированные напитки Fanta и Sprite исчезнут из меню ресторанов «Вкусно — и точка», если предприятия найдут альтернативные варианты, в том числе в России, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Представители сети подчеркнули, что Fanta и Sprite уберут, когда торговые точки израсходуют запасы.
Они (Sprite и Fanta. — NEWS.ru) в меню, потому что есть запасы еще. В дальнейшем, когда выберем поставщика и стоки израсходуются, все напитки в меню будут заменены. По срокам — как только будет вариант, который удовлетворит наши требования по вкусу и качеству продукта, — рассказали во «Вкусно — и точка».
Также из меню «Вкусно — и точка» убрали Coca-Cola из-за решения компании покинуть рынок РФ, теперь российские рестораны и кафе ищут замену знаменитой газировке. Так, сети быстрого питания KFC и Burger King переходят на напитки от компании «Черноголовка», а также воду и лимонады.
Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев предупредил, что в ресторанах быстрого питания в РФ будет дефицит картофеля фри из-за того, что все крупные производители данной продукции отказались поставлять ее в Россию. Он объяснил причины отказа тем, что большая часть фабрик, где производится картошка фри, находится во владении пяти-шести крупнейших фирм, главные офисы которых располагаются в недружественных России странах.