Дмитрий Новиков

Во «Вкусно — и точка» рассказали, когда из меню исчезнут Fanta и Sprite «Вкусно — и точка» уберет Fanta и Sprite из меню, если найдет альтернативных поставщиков

26 июля 2022 в 14:59 Автор: Дмитрий Новиков

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Посетители в ресторане быстрого питания «Вкусно - и точка» в Москве