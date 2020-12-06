Во ФСИН подтвердили смерть фигуранта дела о взятках в Минпромторге

https://static.news.ru/photo/9ef69032-37d8-11eb-a32a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший директор «Нижегородского авиационного общества», проходивший в деле о взятках в Минпромторге, действительно погиб в московском СИЗО «Бутырка», сообщили в столичном УФСИН.

По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность, — рассказали журналистам ТАСС в ведомстве.

Там отметили, что заключённый был на диспансерном учёте в связи с несколькими хроническими заболеваниями. По информации РЕН ТВ, сотрудники колонии пытались реанимировать его до приезда скорой, однако спасти заключённого не удалось.

О смерти мужчины рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва. Клепалова арестовали 4 июля. Он был генеральным директором компании «Нижегородское авиационное сообщество», его обвинили в даче двух взяток главе одного из департаментов Минпромторга Ризвану Гайрбекову, писал NEWS.ru.