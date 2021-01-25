Во «дворец Путина» из расследования Навального могут открыть экскурсии

https://static.news.ru/photo/1199872e-5f1c-11eb-95fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Навальный/youtube.com

В так называемый дворец Путина, который в своём «расследовании» показал оппозиционер Алексей Навальный, могут открыться экскурсии. Обсудить такую возможность пообещал мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Насчёт экскурсий и доступа уточню. Но это право владельца — организовывать такие экскурсии или нет, — сказал изданию «Подъём» градоначальник.

Он добавил, что не знает собственника здания. Богодистов предположил, что человек, который может позволить себе такой дом, наверняка не обрадуется экскурсиям.

Ранее NEWS.ru писал, что глава РФ Владимир Путин прокомментировал «расследование» Алексея Навального. Он заявил, что ничего из того, что приписывается ему в документальном фильме, ему не принадлежит и никогда не принадлежало.

19 января Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели 85 млн человек.