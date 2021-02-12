Внук Артёменко считает, что Навальный оскорбил всех ветеранов

https://static.news.ru/photo/22728c9c-6ea0-11eb-a378-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: АГН «Москва»

Внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, который считает, что оппозиционер Алексей Навальный оклеветал его деда, рассказал, как он перенёс поток нападок в суде.

Игорь Колесников отметил, что дедушка переживал и был очень расстроен клеветой в свой адрес, что сказалось на его здоровье. При этом огромное количество людей и организаций со всей России и из Белоруссии оказали его семье поддержку в этой ситуации.

Многие ветераны поддержали нас. <...> И белорусское ветеранское движение, где дедушка воевал, тоже без внимания это не оставило. Я считаю, что это общая наша задача — отстоять честь всех ветеранов, чтобы не было таких людей, как Навальный, которые могут себе позволить открывать рот и говорить гадости про них, — заявил Колесников.

Кроме того, внук считает, что в лице его деда Навальный оскорбил всех ветеранов и святые для российского народа чувства, а теперь изворачивается, пытаясь представить себя политической жертвой.

Вообще, вопрос об извинениях не должен был стоять. Этот человек в лице моего дедушки оскорбил все поколения ветеранов, назвал их предателями, продажными холуями, хотя я думаю, что этих людей, которые, как мой дедушка, пронесли через целый век свою честь и достоинство, продажными холуями и позором страны назвать точно нельзя, — цитирует Пятый канал Игоря Колесникова.

Внук Артёменко также возмутился, что на суде Навальный сравнил дедушку с «куклой».

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе заседания по делу о клевете Навальный снова заявил, что отказывается извиняться перед внуком ветерана Игната Артёменко Игорем Колесниковым, так как тот «торгует дедушкой». Оппозиционер в ходе заседания показал фотографию, на которой внук пожилого человека сидит в кабриолете. Он сказал, что не собирается извиняться перед его внуком, который катается на кабриолете. «Я с самого начала понимал, что есть несчастный дедушка, которого продаёт его внук», — подчеркнул он.

Навальный также потребовал провести почерковедческую экспертизу подписей ветерана. Он заявил, что подписи пожилого человека в документах дела подделаны, поскольку в каждой бумаге тот расписывается по-разному.