Внучка Чапаева назвала кощунством установку памятника убийце её деда

https://static.news.ru/photo/b0bd4332-1399-11eb-a154-fa163e074e61_660.jpg Открытие памятника Т.И. Сладкову в Оренбургской области Фото: Пресс-служба Первого отдела ОКВ

Установка в Оренбургской области памятника казаку Тимофею Сладкову, вошедшему в историю в качестве «победителя Василия Чапаева» в годы Гражданской войны, — это кощунство. С таким заявлением выступила внучка комдива Татьяна Чапаева.

По России сколько натыкано памятников этим белогвардейцам. Считаю это кощунством. Не знаю, что там сами оренбуржцы по этому поводу думают. Почему они этот памятник ещё не снесли? О чём они думают? Ждут, что я приеду и спихну этот постамент? За топор надо браться, — цитирует «Газета.Ru» женщину.

Памятник Сладкову появился в селе Красном на улице Чапаева несколько дней назад. С инициативой возведения монумента выступили местные казаки. Возмущений и жалоб со стороны жителей села из-за появления монумента не поступало.

Тимофей Сладков — полковник Уральского казачьего войска. В 1919 году, командуя сводным отрядом, он провёл атаку на станицу Лбищенская. В результате белогвардейцы ликвидировали штаб 25-й дивизии вместе с её командиром Василием Чапаевым.

Ранее в октябре в немецком городе Дессау-Рослау был открыт первый в Германии памятник советскому лидеру и лауреату Нобелевской премии мира Михаилу Горбачёву. По словам обер-бургомистра Дессау-Рослау Петера Кураса, монумент был установлен «в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в 1989 году и германскому единству в 1990 году».

Памятник, расположенный перед городской ратушей, изображает Горбачёва в полный рост. Его автором выступил скульптор Бернд Гёбель, а средства на его создание были собраны за счёт пожертвований горожан. Воздвижение монумента было инициировано экс-главой города Хансом-Георгом Отто. По его словам, без Горбачёва «не было бы мирной революции и германского единства». Расходы на установку памятника он оценил в €50 тыс., писал NEWS.ru.