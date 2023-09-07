«Внес великий вклад»: в Госдуме восхитились творчеством Расула Гамзатова Депутат ГД Шолохов заявил, что Расул Гамзатов внес неоценимый вклад в культуру

Фото: Александр Поляков/РИА Новости

Поэт Расул Гамзатов

Поэт Расул Гамзатов — не просто уникум, его произведения — это настоящая школа жизни, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, творчество Гамзатова еще очень долго будет оказывать влияние на последователей и любителей поэзии во всем мире.

До сих пор идут дискуссии, кому принадлежат небольшие четверостишия — Расулу Гамзатову или Омару Хайяму. Уже один этот случай показывает уровень поэта и отношение к нему. Я думаю, что Омар Хайям, оставшийся в веках, это очень хорошая планка. И если люди признают одинаковый уровень двух этих невероятных поэтов, то безусловно можно сделать вывод, что Гамзатов внес великий вклад в культуру, — рассказал Шолохов.

8 сентября исполняется 100 лет со дня рождения поэта Расула Гамзатова, который написал знаменитую песню о войне «Журавли», посвятив ее миллионам павших солдат.

30 января 2023 года исполнилось 100 лет со дня рождения советского режиссера Леонида Гайдая. Он снял порядка 20 фильмов, и практически все они, как следует из социологических опросов, до сих пор входят в число самых любимых у россиян. Свои самые известные фильмы Гайдай снял в жанре комедии. Герои его лент — Шурик, Трус, Балбес, Бывалый, Иван Васильевич, Жорж Милославский, Семен Семеныч Горбунков и многие другие — стали любимы народом, а фразы из фильмов мгновенно разлетелись на цитаты.