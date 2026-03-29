29 марта 2026 в 19:00

Вместо вечной возни с петунией — эта находка: радует изящными цветами и не боится ни солнцепека, ни тени

Фото: D-NEWS.ru
Если вы устали от капризных однолетников, которые требуют постоянного полива, подкормок и пересадки, обратите внимание на аквилегию Колумбина — многолетник, который справится там, где другие цветы просто не выживают. Этот удивительный цветок не боится ни суровой зимы, ни летней жары, ни затяжных дождей.

Его ажурная листва сохраняет декоративность весь сезон, а изящные цветки на тонких высоких цветоносах появляются в конце мая и продолжают радовать до середины июля. Аквилегия одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в полутени, не требует сложного ухода и практически не болеет.

Самое приятное — она размножается самосевом, поэтому однажды посадив ее на участке, вы будете любоваться цветением много лет подряд. Растение прекрасно сочетается с хостами, папоротниками, лилейниками и декоративными злаками, создавая эффектные композиции в миксбордерах и у водоемов.

Аквилегия Колумбина — идеальный выбор для тех, кто ценит красоту без лишних хлопот. Посадите ее в своем саду, и она отблагодарит вас нежными цветами и изящной зеленью, не требуя взамен ничего, кроме редкого восхищенного взгляда.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
