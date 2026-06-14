Вместо ужина летом готовлю салат «Чернослив в курятнике»: одновременно сытный и свежий — без слоев

Вместо ужина летом готовлю салат «Чернослив в курятнике»: одновременно сытный и свежий — без слоев

Салат «Чернослив в курятнике» — это невероятно вкусное, сытное и одновременно свежее блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для праздничного стола, и для легкого летнего ужина.

Ингредиенты

Вам понадобится: 300 г вареной куриной грудки, 150 г чернослива без косточек, 2 свежих огурца, 150 г твердого сыра, 3–4 ст. л. майонеза, соль, перец по вкусу.

Как приготовить

Курицу, чернослив и огурцы нарежьте соломкой. Сыр натрите на крупной терке. В большой миске смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль и перец. Тщательно перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле и дала совет: чтобы салат стал еще вкуснее, добавьте в него немного грецких орехов и перед подачей дайте ему настояться в холодильнике 20 минут.

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