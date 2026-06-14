Салат с помидорами — это скучно? Добавьте два ингредиента и перезагрузите классику

Салат с помидорами — это скучно? Добавьте два ингредиента и перезагрузите классику

Не верил, что салат с помидорами может быть настолько интересным. Спаржа, мацони и цитрусовая заправка творят чудеса.

Ингредиенты

Помидоры «бычье сердце» — 2 шт., огурец — 200 г, спаржа — 150 г, редис — 150 г, горошек стручковый — 100 г, укроп — 3 веточки, кинза — 3 веточки, мацони — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу, базилик и укроп для подачи — по вкусу.

Как готовлю

Сначала чищу огурцы от кожуры, обрезаю хвостики у редиса. Все это вместе с молодым стручковым горошком рублю одинаковой соломкой. Тем временем ставлю спаржу бланшироваться на 3–4 минуты, потом сразу в холодную воду, чтобы осталась хрустящей. Режу ее по косой на тонкие ломтики.

Смешиваю в миске редис, огурцы, спаржу, горошек и рубленую зелень. Заправляю солью, перцем и ложкой мацони — аккуратно мешаю. На холодные тарелки выкладываю кружочки помидоров, поливаю их мацони, а в центр горкой кладу салат. Сверху — целые стручки горошка и листики зелени. Красиво, быстро и очень вкусно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Круто, что мацони не делает салат тяжелым, а спаржа остается твердой даже через пару часов. Я впервые попробовал такое сочетание, и теперь это мой мастхэв на все летние обеды. Храните заправку отдельно, если готовите заранее, — так помидоры останутся упругими.