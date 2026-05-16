Вместо утомительной варки: заливаю кускус кипятком и тушу с овощами. Получается ярче, чем ризотто!

Сам удивился, как легко превратить простой набор овощей в изысканное блюдо. Кускус не нужно варить — он сам доходит до идеала в ароматном шафрановом отваре, а овощи остаются сочными, с легким хрустом.

Что понадобится

Кускус — 200 г, цукини — 1 шт., помидоры — 2 шт., перец сладкий — 1 шт., морковь — 1 шт., горошек зеленый — 100 г, фасоль стручковая — 100 г, шафран — 1 ч. л., оливковое масло — 3 ст. л., мускатный орех — 1/3 ч. л., соль, перец — по вкусу, вода — 100 мл.

Как готовлю

Первым делом залейте шафран 100 мл крутого кипятка и дайте ему настояться. Тем временем приготовьте кускус, просто залив его горячей водой или следуя инструкции.

Займитесь овощами: нарежьте сладкий перец и помидоры кубиками, морковь и цукини — кружочками. У свежей стручковой фасоли обязательно обрежьте кончики.

Разогрейте сковороду с оливковым маслом, высыпьте все подготовленные овощи, кроме горошка, и жарьте на сильном огне 10 минут, постоянно помешивая. Добавьте зеленый горошек, влейте шафрановую воду, посолите, поперчите и щедро приправьте мускатным орехом.

Тушите еще 5-6 минут до мягкости. Снимите сковороду с плиты, добавьте готовый кускус и осторожно перемешайте вилкой, разбивая комочки. Подавайте немедленно — это блюдо не терпит ожидания, оно идеально и в качестве сытного обеда, и как яркий гарнир.