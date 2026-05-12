Кускус с овощами — не гарнир, а полноценный ужин. Пять минут в кипятке — и никакой возни

Кускус впитывает все ароматы, пока вы обжариваете овощи. Шафран настаивается отдельно, чтобы подарить блюду солнечный цвет и легкую восточную ноту.

Что понадобится

Кускус — 200 г, цукини — 1 шт., помидоры — 2 шт., перец сладкий — 1 шт., морковь — 1 шт., горошек зеленый — 100 г, фасоль стручковая — 100 г, шафран — 1 ч. л., оливковое масло — 3 ст. л., мускатный орех — 1/3 ч. л., соль, перец — по вкусу, вода — 100 мл.

Как готовлю

Начните с шафрана — залейте его 100 мл кипятка и оставьте на 15 минут. Параллельно приготовьте кускус строго по инструкции на упаковке.

Все овощи вымойте: перец и помидоры нарежьте кубиками, цукини и очищенную морковь — аккуратными кружочками. У стручковой фасоли удалите кончики.

В широкой сковороде разогрейте оливковое масло, высыпьте все овощи, кроме горошка, и обжаривайте на сильном огне 10 минут, активно перемешивая. Затем добавьте зеленый горошек, влейте настоявшийся шафран вместе с жидкостью, посолите, поперчите и приправьте мускатным орехом.

Тушите все вместе еще 5–6 минут. Снимите сковороду с огня, выложите готовый кускус и аккуратно перемешайте вилкой, чтобы крупа пропиталась соком. Подавайте сразу, горячим, как самостоятельное блюдо или как роскошный гарнир к мясу.