День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 07:27

Кускус с овощами — не гарнир, а полноценный ужин. Пять минут в кипятке — и никакой возни

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кускус впитывает все ароматы, пока вы обжариваете овощи. Шафран настаивается отдельно, чтобы подарить блюду солнечный цвет и легкую восточную ноту.

Что понадобится

Кускус — 200 г, цукини — 1 шт., помидоры — 2 шт., перец сладкий — 1 шт., морковь — 1 шт., горошек зеленый — 100 г, фасоль стручковая — 100 г, шафран — 1 ч. л., оливковое масло — 3 ст. л., мускатный орех — 1/3 ч. л., соль, перец — по вкусу, вода — 100 мл.

Как готовлю

Начните с шафрана — залейте его 100 мл кипятка и оставьте на 15 минут. Параллельно приготовьте кускус строго по инструкции на упаковке.

Все овощи вымойте: перец и помидоры нарежьте кубиками, цукини и очищенную морковь — аккуратными кружочками. У стручковой фасоли удалите кончики.

В широкой сковороде разогрейте оливковое масло, высыпьте все овощи, кроме горошка, и обжаривайте на сильном огне 10 минут, активно перемешивая. Затем добавьте зеленый горошек, влейте настоявшийся шафран вместе с жидкостью, посолите, поперчите и приправьте мускатным орехом.

Тушите все вместе еще 5–6 минут. Снимите сковороду с огня, выложите готовый кускус и аккуратно перемешайте вилкой, чтобы крупа пропиталась соком. Подавайте сразу, горячим, как самостоятельное блюдо или как роскошный гарнир к мясу.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кускус
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник сообщил о преднамеренной атаке ВСУ на машины с красным крестом
Мирошник рассказал, как ВСУ начали атаковать Брянскую область
В аэропорту Саранска начали действовать ограничения для самолетов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 мая: инфографика
Пасечник назвал главное достижение за всю историю ЛНР
Российские артиллеристы обрушили град снарядов на скопление ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 30 БПЛА
Вирусолог оценила возможность введения в РФ карантина из-за хантавируса
Мирошник раскрыл жуткую правду, как Киев вел себя в перемирие
В Совфеде озвучили минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
«Ну, погоди!»: в России научились «ослеплять» вражеские БПЛА мультфильмами
Трамп перечислил политиков из «команды мечты» на выборах 2028 года
Врач рассказала, употребление каких продуктов приводит к потере зрения
Нутрициолог ответила, кому противопоказано интервальное голодание
Нутрициолог предупредила о серьезных последствиях «чистки» печени
Вспышка хантавируса вызвала опасные последствия на борту MV Hondius
Российский «Курьер» «доставил» подарки ВСУ в Сумской области
Остеопат рассказала, как мьюинг может навредить здоровью
Психолог объяснила, как пережить кризис среднего возраста
Месть за Кубок: «Динамо» отбирает чемпионство у «Краснодара» в очном матче
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.