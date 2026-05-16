Мелкая картошка уже надоела: дедовская смесь в лунку творит с урожаем странные чудеса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Картофель многие сажают по привычке — кинул клубень в землю и ждешь урожай. Но если добавить в лунку простую смесь, кусты растут заметно крепче, а клубни получаются крупнее и ровнее. Опытные дачники давно пользуются этим способом и считают его намного эффективнее обычных летних подкормок.

Секрет оказался простым — все питание картофель получает сразу при посадке. В каждую лунку кладут две горсти перегноя или сухого птичьего помета и одну горсть древесной золы. Такая смесь дает растению калий, азот и фосфор, а заодно делает почву более рыхлой и питательной.

Есть важный момент: удобрения нельзя оставлять вплотную к клубню. Сверху их обязательно присыпают тонким слоем земли, иначе можно повредить молодые корешки.

Луночный способ нравится многим дачникам еще и потому, что питание не вымывается дождями. Полезные вещества постепенно растворяются и работают почти весь сезон.

Если органики нет, выручают минеральные удобрения. Чаще всего используют нитрофоску, суперфосфат или сульфат калия. Но перебарщивать нельзя — достаточно небольшой горсти на каждую лунку. Тогда картофель порадует крепкими кустами и действительно щедрым урожаем.

Марина Макарова
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

