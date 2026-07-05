Вместо скучного пюре — картофель де люкс с сыром и чесноком. Хрустящая корочка, кремовый центр — и никакой возни

Вместо скучного пюре — картофель де люкс с сыром и чесноком. Хрустящая корочка, кремовый центр — и никакой возни

Хрустящая корочка, кремовый центр — и никакой возни! Беру картофель, нарезаю его тонкими кружочками, заливаю смесью сливок с чесноком, посыпаю сыром и запекаю до румяной золотистой корочки.

Получается обалденная вкуснятина: картофель пропитывается сливками и становится нежным, кремовым внутри, а сверху покрывается тягучей сырной шапкой с хрустящими краями, чесночным ароматом и легкой карамельной ноткой. Никакой сложной техники, никаких редких ингредиентов — только картошка, сливки, сыр и чеснок.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 200 мл сливок (20–30%), 3 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра, соль, перец и мускатный орех по вкусу. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками (толщиной 3–4 мм). Чеснок измельчите, смешайте со сливками, солью, перцем и мускатным орехом. Форму для запекания смажьте маслом, выложите картофель слоями, залейте сливочной смесью, посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 40–45 минут до румяной корочки. Подавайте горячим, украсив зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот картофель — даже те, кто не любит сливочные блюда, просили добавки! Корочка хрустит, внутри нежно. Кстати, можно добавить бекон для сытности. Находка, а не рецепт!