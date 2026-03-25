Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 10:16

Вместо шарлотки теперь «Цветаевский пирог» — нежный, сливочный и просто обалденный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоит один раз попробовать «Цветаевский пирог», и возвращаться к классической шарлотке уже не хочется. Здесь нет сухого теста — только мягкая основа, сочные яблоки и кремовая заливка. Пирог получается ароматный, с легкой кислинкой и очень нежной текстурой.

Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то домашнего и уютного.

Ингредиенты

Для теста: мука — 200–250 г, сливочное масло — 100 г, сметана — 3 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л. Для начинки: сметана — 200 г, сахар — 200–250 г, яйца — 2 шт., мука — 2 ст. л., яблоки — 5–6 шт. (кисло-сладкие), по желанию корица и ванилин.

Приготовление

Смешайте муку, мягкое сливочное масло, сметану и разрыхлитель — замесите мягкое тесто. Распределите его по форме, формируя бортики. Яблоки нарежьте тонкими ломтиками и выложите на тесто. Для заливки взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и сметану, перемешайте до гладкости. При желании добавьте корицу или ванилин. Залейте яблоки получившейся смесью.

Выпекайте при 180–190 °C около 45–50 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть — так пирог станет еще нежнее и лучше держит форму.

Ранее мы делились рецептом салата «Финский». Чудо с крабовыми палочками, зеленью и огурчиками.

Проверено редакцией
Читайте также
Балую семью этим мясным рулетом — простые ингредиенты, но все думают, что готовлю к празднику
Шарлотка больше не в моде. Этот «Яблочник» на манке получается нежнее и ароматнее, а съедается за 30 секунд
Этот нежный пирог делится на три слоя при выпечке — получается вкуснее чизкейка. Ароматная слоистая сказка
Достаньте любые ягоды из морозилки и купите пачку творога — творожная галета, в которую вы влюбитесь с первого кусочка
Просто бомбический завтрак: творожно-яблочные блинчики с корицей — нежные, ароматные и очень уютные
пироги
яблоки
шарлотка
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появился новый снимок Колокольникова с повзрослевшей дочерью от Раппопорт
В Германии осудили агрессивную «дерусификацию» в Одессе
«Созидательная сила»: Путин высоко оценил роль фермеров в развитии России
Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране
Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.