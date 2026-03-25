Вместо шарлотки теперь «Цветаевский пирог» — нежный, сливочный и просто обалденный

Стоит один раз попробовать «Цветаевский пирог», и возвращаться к классической шарлотке уже не хочется. Здесь нет сухого теста — только мягкая основа, сочные яблоки и кремовая заливка. Пирог получается ароматный, с легкой кислинкой и очень нежной текстурой.

Идеальный вариант к чаю, когда хочется чего-то домашнего и уютного.

Ингредиенты

Для теста: мука — 200–250 г, сливочное масло — 100 г, сметана — 3 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л. Для начинки: сметана — 200 г, сахар — 200–250 г, яйца — 2 шт., мука — 2 ст. л., яблоки — 5–6 шт. (кисло-сладкие), по желанию корица и ванилин.

Приготовление

Смешайте муку, мягкое сливочное масло, сметану и разрыхлитель — замесите мягкое тесто. Распределите его по форме, формируя бортики. Яблоки нарежьте тонкими ломтиками и выложите на тесто. Для заливки взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и сметану, перемешайте до гладкости. При желании добавьте корицу или ванилин. Залейте яблоки получившейся смесью.

Выпекайте при 180–190 °C около 45–50 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть — так пирог станет еще нежнее и лучше держит форму.

Ранее мы делились рецептом салата «Финский». Чудо с крабовыми палочками, зеленью и огурчиками.