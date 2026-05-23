23 мая 2026 в 15:48

Вместо магазинных соков готовлю дома турецкий щербет: 4 ингредиента и восточный освежающий вайб обеспечен

Пять минут кипения — и фруктовый отвар насыщается ароматом цитрусов. Главный секрет в том, чтобы не передержать: как только сахар растворился, снимаю с огня, процеживаю и остужаю. Добавляю каплю розовой воды, и напиток из Османской империи готов.

Что понадобится

Яблочный сок — 1 л, апельсины — 2 шт., лимон — 1 шт., сахар — 3 ст. л., розовая вода — 1 ч. л., лед — 400 г.

Как готовлю

Цитрусы мою, снимаю цедру тонким слоем (по желанию), затем очищаю от кожуры и белых перегородок, делю на дольки без косточек.

В кастрюлю вливаю яблочный сок, засыпаю сахар, добавляю дольки апельсина и лимона. На среднем огне довожу до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью разошелся. Сразу выключаю, извлекаю фрукты, а жидкость процеживаю через марлю или сито.

Остужаю до комнатной температуры, вливаю розовую воду и перемешиваю. Стаканы заполняю ледяной крошкой на 2/3, заливаю щербетом, украшаю долькой лимона или лепестком розы.

Дмитрий Демичев
