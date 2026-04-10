Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 11:30

Вместо куличей итальянская «Коломба» — воздушный пасхальный кекс

Подписывайтесь на нас в MAX

Итальянская «Коломба» — воздушный пасхальный кекс в форме голубя, который в Италии пекут вместо кулича. Снаружи — хрустящая миндальная корочка, внутри — мягкий, ароматный мякиш с цитрусовыми нотками. Попробовав один раз, вы поймете, почему итальянцы так ее любят.

Конечно, кекс можно испечь в любой форме.

Ингредиенты

Мука — 500 г, яйца — 4 шт, сахар — 150 г, сливочное масло — 150 г, молоко — 120 мл, сухие дрожжи — 7 г, цедра апельсина — 1 шт, цукаты апельсиновые — 100 г, ванильный сахар — 10 г, соль — щепотка, миндаль — 50 г, сахарная пудра — 50 г, белок — 1 шт.

Приготовление

Теплое молоко смешайте с дрожжами и ложкой сахара, оставьте на 10–15 минут. В миске соедините яйца с сахаром, добавьте мягкое сливочное масло, ванильный сахар и цедру апельсина. Влейте подошедшие дрожжи, постепенно всыпьте муку с солью и замесите мягкое тесто. В конце вмешайте цукаты. Накройте и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа.

Подошедшее тесто переложите в форму (если нет формы голубя, подойдет любая), дайте еще раз подойти около 40 минут. Сверху распределите смесь из белка и сахарной пудры, посыпьте миндалем.

Выпекайте при 180° примерно 35–40 минут до золотистой корочки. Остудите и подавайте — получается нежная, ароматная выпечка с легкой цитрусовой ноткой и хрустящим верхом.

Ранее мы делились лайфхаками, чтобы не получился клейстер. 5 секретов идеального риса.

Проверено редакцией
куличи
Италия
кексы
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Старая и плоская»: 44-летнюю Волкову уволили из-за возраста
Стало известно, как проведут «Бессмертный полк» в 2026 году
Сальдо назвал Алешки «пятном на глазу» для Украины
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»
Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП
Сбежавшего из СИЗО россиянина задержали спустя 28 лет
«Одноклассники» выяснили, как россияне готовятся к Пасхе
«Будет очень сложно»: Зеленский о ближайшем будущем Украины
В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель
Названа причина разделения туристической группы на Камчатке
Путин назначил послом России в Непале Алексея Суровцева
Стало известно, когда новый роман Пелевина поступит в продажу
Продажи машин бренда Haima завершились в России
«Еще тысячу тел»: на Западе пришли в ужас от действий Зеленского
Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену
Врач объяснил, от чего зависит степень вреда алкоголя для здоровья
Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии
«Даже запах оттуда могильный»: Куклачев поставил мрачный диагноз Европе
Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Сбежавшие из поезда в Чувашии заключенные пойманы
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.