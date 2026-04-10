Вместо куличей итальянская «Коломба» — воздушный пасхальный кекс

Итальянская «Коломба» — воздушный пасхальный кекс в форме голубя, который в Италии пекут вместо кулича. Снаружи — хрустящая миндальная корочка, внутри — мягкий, ароматный мякиш с цитрусовыми нотками. Попробовав один раз, вы поймете, почему итальянцы так ее любят.

Конечно, кекс можно испечь в любой форме.

Ингредиенты

Мука — 500 г, яйца — 4 шт, сахар — 150 г, сливочное масло — 150 г, молоко — 120 мл, сухие дрожжи — 7 г, цедра апельсина — 1 шт, цукаты апельсиновые — 100 г, ванильный сахар — 10 г, соль — щепотка, миндаль — 50 г, сахарная пудра — 50 г, белок — 1 шт.

Приготовление

Теплое молоко смешайте с дрожжами и ложкой сахара, оставьте на 10–15 минут. В миске соедините яйца с сахаром, добавьте мягкое сливочное масло, ванильный сахар и цедру апельсина. Влейте подошедшие дрожжи, постепенно всыпьте муку с солью и замесите мягкое тесто. В конце вмешайте цукаты. Накройте и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа.

Подошедшее тесто переложите в форму (если нет формы голубя, подойдет любая), дайте еще раз подойти около 40 минут. Сверху распределите смесь из белка и сахарной пудры, посыпьте миндалем.

Выпекайте при 180° примерно 35–40 минут до золотистой корочки. Остудите и подавайте — получается нежная, ароматная выпечка с легкой цитрусовой ноткой и хрустящим верхом.

