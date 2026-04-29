Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 05:01

Вместо белых ромашек сажаю эту красоту с голубыми и розовыми цветами: пахнет хвоей и медом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Брахикома, или голубая маргаритка, — это идеальный однолетник для тех, кто хочет получить пышное, долгое цветение без особых хлопот.

Растение не боится ветра и дождя, засухоустойчиво (может жить без полива неделями) и способно расти даже на бедных песчаных и каменистых почвах. С июня до самых заморозков кустики брахикомы, напоминающие по форме аккуратные шары, сплошь усыпаны тысячами некрупных, очень изящных ромашковидных соцветий сиреневого, голубого или розового цвета.

Дополнительный бонус — приятный аромат с нотками хвои и меда, который отпугивает вредителей. Сажать брахикому надо в мае прямым посевом в грунт. Разбросайте семена по поверхности рыхлой почвы, лишь слегка присыпав их песком, аккуратно увлажните и ждите всходов, которые появятся уже через 1-2 недели. Никаких скучных белых ромашек! Брахикома будет радовать вас облаком красок все лето без лишних забот.

Ранее были названы цветы для посадки в тени за домом и у глухого забора.

Проверено редакцией
Читайте также
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.