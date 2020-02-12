https://static.news.ru/photo/81856718-4d86-11ea-919e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Качество воздуха в столичном регионе за последние десять лет заметно улучшилось, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, такая обстановка не может не радовать.

В крупном мегаполисе поймать тенденцию к улучшению довольно-таки тяжело, но нам это удалось, — пояснил он.

Кульбачевский уточнил, что показатели улучшились в два раза по всем вредным веществам, которые способны негативно повлиять на здоровье горожан.

Глава департамента отметил, что тенденция связана с рядом правительственных мер, среди которых транспортная политика, реорганизация топливно-энергетического хозяйства, изменения во всех сферах городской жизни и психологические аспекты, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что экологи изучили состояние атмосферы в 400 крупнейших городах планеты и доказали, что озоновое загрязнение воздуха уносит около 13 тысяч жизней ежегодно. По современной оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подобные проблемы становятся причиной смерти 7 млн граждан.