Власти Югры обяжут жителей носить маски

https://static.news.ru/photo/d3bae128-8ed3-11ea-aeee-fa163e074e61_660.jpg Фото: admhmansy.ru

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала о новых мерах борьбы с коронавирусом. В регионе введут масочный режим.

По её словам, на территории округа есть проблемы с масками: их не хватает или они дорогие. В связи с этим она обратилась в местное управление Федеральной антимонопольной службы, передаёт РИА Новости.

Также все люди, въезжающие в округ, должны будут уведомить власти через систему цифровых пропусков. Это правило распространяется на все виды транспорта въезжающих.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские регионы, которые приняли решение ввести обязательное ношение масок для жителей из-за пандемии COVID-19, поступают правильно. Руководитель ведомства также оценила введение масочного режима в Подмосковье. Глава региона Андрей Воробьёв обязал всех жителей носить защищающие органы дыхания маски с 12 мая. Это необходимо будет делать в общественных местах (магазинах, аптеках, общественном транспорте). Такие меры приняты и в других российских субъектах.