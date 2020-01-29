https://static.news.ru/photo/c216c31a-4266-11ea-9270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии участникам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы выплатят по 100 тысяч руб. Соответствующий указ подписан главой республики Айсеном Николаевым.

Также впервые власти выделят единовременную выплату детям войны, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Согласно указу, вдовам погибших участников войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам концлагерей выделят по 30 тысяч рублей. По 20 тысяч получат вдовы умерших участников, по 10 тысяч — ветераны тыла и дети войны — по 3 тысячи рублей.

По последним данным, на территории Якутии сейчас проживают 81 участник Великой Отечественной войны, почти 5 тысяч ветеранов тыла, более 690 вдов, 27 блокадников и 12 тысяч детей войны.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин пообещал увеличить выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом российский лидер заявил во время встречи с участниками прорыва блокады Ленинграда. Согласно его решению, все ветераны получат единовременную выплату. Её размер составит 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч. Глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин сообщил, что на эти выплаты потребуется около 60 млрд рублей.