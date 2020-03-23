https://static.news.ru/photo/4ea23d28-6cfb-11ea-8155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство Воронежской области прокомментировало ситуацию с отправкой детей чиновников в Ялту вместо нуждающихся.

По данным пресс-службы областного правительства, все сведения были переданы в правоохранительные органы. В случае подтверждения информации всех должностных лиц уволят и обяжут понести наказание в соответствии с законодательством страны, передают «Вести Воронеж».

Ранее NEWS.ru писал, что в Воронежской области сотрудники управления социальной защиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от путёвок в Ялту и отправили на море своих детей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в прошлом году по такой схеме вне очереди было оформлено четыре из девяти путёвок, которые полагались детям-инвалидам и малоимущим семьям.