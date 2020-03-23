Правительство Воронежской области прокомментировало ситуацию с отправкой детей чиновников в Ялту вместо нуждающихся.
По данным пресс-службы областного правительства, все сведения были переданы в правоохранительные органы. В случае подтверждения информации всех должностных лиц уволят и обяжут понести наказание в соответствии с законодательством страны,
Ранее NEWS.ru писал, что в Воронежской области сотрудники управления социальной защиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от путёвок в Ялту и отправили на море своих детей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в прошлом году по такой схеме вне очереди было оформлено четыре из девяти путёвок, которые полагались детям-инвалидам и малоимущим семьям.
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