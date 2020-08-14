Власти России запретили массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года

https://static.news.ru/photo/86de6d0c-de29-11ea-a7ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Массовые мероприятия в российских школах не будут проводиться до 1 января 2021 года. Об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

До 1 января не будет массовых мероприятий, — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Кравцов сообщил, что каждый регион России будет самостоятельно принимать решение о формате проведения торжественных школьных линеек 1 сентября в зависимости от эпидемической ситуации. Министр пообещал, что в даже в тех регионах, где откажутся проводить «живые» линейки, ведомство постарается сохранить общую атмосферу праздника.

Новый учебный год в российских школах начнётся 1 сентября в обычном формате. Министерство просвещения РФ не намерено вводить дистанционное обучение. Однако некоторые его формы вполне могут быть применены.

В то же время сообщалось, что в 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых, писал NEWS.ru.